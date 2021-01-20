Samanyolu Haber /Dünya / İtalya aşı konusunu mahkemeye taşıyor /20 Ocak 2021 22:06

İtalya aşı konusunu mahkemeye taşıyor

İtalya'da aşı tedarikini geçici süre azaltacağını açıklayan ABD'li ilaç firması Pfizer''a karşı yasal yollara başvurulacağı ifade edildi.

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İtalya'nın, Avrupa'ya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı tedarikini geçici süre azaltacağını açıklayan ABD'li ilaç firması Pfizer'a karşı yasal yollara başvurmayı değerlendirdiği bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Pfizer'ın İtalya ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sağlayacağı dozları azalttığını açıklamasının ardından İtalyan hükümetinin, devletin kıdemli hukuk danışmanını, Pfizer'ın sorumluluklarına yönelik atılacak adımları değerlendirmek üzere harekete geçirdiği belirtildi.

Başbakanlık Acil Tedarik Komiserliği kaynaklarına dayandırılan haberde, İtalya'ya bugün 330 bin doz aşının daha ulaştığı ve bunun daha önce duyurulduğu üzere sözleşmenin gerektirdiğinden yüzde 29 daha az olduğu kaydedildi.

Aşı tedarikinde kesinti olacağı için İtalyan hükümetinin, aşıların ülke içindeki dağıtım planını gözden geçirdiği belirtildi.

Buna göre, aşılamada birinci dozu alanların 2. doza ulaşamama durumu olmaması için plan revize ediliyor.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri Koronavirüs aşısı üretimini artırmak için imalat operasyonlarını yeniden ölçeklendireceklerini belirterek, bu durumun Avrupa'ya yapılan tedariki geçici olarak azaltacağını açıklamıştı.
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