İtalya, aşı teslimatındaki gecikme nedeniyle Pfizer ve AstraZeneca aleyhine dava açacak





İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio hafta sonunda yaptıkları açıklamalarda, aşı şirketleri Pfizer ile AstraZeneca'yı imzalanan sözleşmeleri ihlal etmekle suçladı.

Başbakan Conte, Facebook’a yazdığı mesajda “Teslimatlardaki yavaşlamalar ciddi sözleşme ihlali teşkil ediyor” dedi.

Conte, yaşanan aksaklıkların “İtalya ve diğer Avrupa ülkelerindeki insanların hayatlarına ve sosyo-ekonomik dokuya doğrudan etki ederek büyük zarara yol açtığını” söyledi.

Başbakan, sözleşmelere uyulmasını sağlamak için her türlü yasal yola başvuracaklarını belirtti.



Dışişleri Bakanı Di Maio da dün katıldığı bir televizyon programında “Pfizer ve AstraZeneca Avrupa ile yaptıkları sözleşmeye riayet etmiyorlar, dava açacağız” diye konuştu.

Pfizer’dan geçen hafta yapılan açıklamada, üretimi artırma amaçlı yeni düzenlemeler nedeniyle, Avrupa’ya tedariklerin geçici olarak yavaşlayacağı duyurulmuştu.

AstraZeneca da Cuma günü, Avrupa ülkelerine dağıtılacak ilk parti aşıların sayısının planlanandan az olacağını açıklamıştı.

AstraZeneca’nın İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşıların bu ay sonuna kadar Avrupa İlaç Ajansı’ndan onay alması bekleniyor.

Avrupa Birliği'nden bu onayı almış olan Pfizer-BioNTech aşıları ise İtalya’da 27 Aralık’tan bu yana uygulanıyor.

Aşı kampanyasında 4-8 hafta gecikme Başbakan Conte’nin açıklamasına göre İtalya yılın ilk çeyreğinde AstraZeneca’dan 8 milyon aşı almayı planlıyordu. Ancak gecikmeler nedeniyle bu sayının 3,4 milyona düşmesi riski ortaya çıktı.

Hükümetin koronavirüs krizinin yönetimine atadığı özel komiser Domenico Arcuri de, Pfizer aşılarının teslimatındaki aksaklıklar nedeniyle İtalya’ya ulaşacak aşıların planlananın yüzde 29 altında olacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Pierpaolo Sileri, gecikmeler nedeniyle 80 yaş üstündekilerin aşılanmasına planlanandan ancak 4 hafta kadar sonra başlanabileceğini, genel nüfusun aşılanmasındaki gecikmenin ise 6-8 haftayı bulabileceğini söyledi.





Şişelerdeki doz sayısı 5’ten 6’ya çıktı

Öte yandan Pfizer aşılarıyla ilgili aksaklıkların, tedarik sorunu dışında bir boyutu daha bulunduğuna dikkat çekiliyor.





Pfizer, Avrupa ülkeleriyle aşı sözleşmesini şişe sayısı üzerinden değil, doz sayısı üzerinden yapmıştı.





İlk başlarda her bir şişede 5 doz aşı olduğu hesaplansa da, özel bir şırınga türüyle her bir şişeden en az 6 doz aşı çıkarılabildiği belirlendi.





İtalyan basınındaki haberlere göre şişe başına doz sayısının arttığının görülmesi üzerine Pfizer, ülkelere yollayacağı şişe sayısını azalttı.





Wired İtalya sitesi bu nedenle hükümetin açıkladığı aşı sayısındaki “yüzde 29” azalmanın gerçeği yansıtmadığına, bu oranın yüzde 20’lik kısmının şişe-doz oranındaki değişiklikten kaynaklandığına dikkat çekti.





İtalyan basını ayrıca, aşı şişelerinden 6 doz aşı çıkarabilmek için gerekli şırıngaların bulunmasında güçlük yaşanmasının da sıkıntı yarattığını belirtti.





İtalya’da bugüne kadar çoğunluğu sağlık personeli olmak üzere yaklaşık 1.4 milyon kişiye aşı yapıldı. Her iki doz aşıyı olanların sayısı ise 104 bin.





Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre ülkede koronavirüs vaka sayısı bir günde 11 bin 629 artarak 2 milyon 466 bin 813’e yükseldi.





Son bir günde 299 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana ülkedeki toplam can kaybı 85 bin 461’e çıktı.