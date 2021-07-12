İtalya Avrupa şampiyonu oldu

NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM





Ev sahibi takım İngiltere’nin ve maçın ilk golünü 2. dakikada Shaw attı. İngilizlerin defansı İtalya'nın üstün oyununa ancak 65 dakikada dayanabildi. Bonucci, İtalya’ya bereberliği getiren golü 67. dakikada attı. 90 dakikası 1-1 biten maçta uzatmalarda gol olmayınca İtalya, penaltılarla 3-2 kazanarak Avrupa'nın futbolda en iyisi olduğunu kanıtladı. İtalya, 1968'in ardından ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda zafer yaşadı. İtalyan’ın son yıllarda sahalada gösterdiği başarını bir meyvesi gibiydi bu kupa. Çünkü, Eylül 2018'den bu yana oynadığı 34 maçta da kimse bu takımı yenemedi.





İki takımda maça çok hızlı başladı. İngiltere daha maçın başında defansından aldığı topu sol kanattan İtalya ceza sahasının sağ çaprazına gönderdi. Buradan tekrar yön değiştirip sol tarafına gönderdiği topa çok hızlı vuran Luke Shaw 1 dakika 57. saniyeyle Avrupa Şampiyonası finalleri tarihindeki en erken golü atmış oldu.





Çok hızlı bir atakla golü bulan İngiltere oyuna ağırlığını koydu. İtalya bu gole cevap vermek için yüklendi ve 7. dakikada İtalya ceza sahası çizgisine çok yakın bir noktadan frikik kullandı ama top kalenin üstünden dışarı çıktı. İtalya ilk yarıda birçok atağı boşa harcadı. İtalya, İngiliz savunmasını defalarca hazırlıksız yakalasa da son vuruşları iyi yapamadı. İlk golden sonra ancak 5 dakika kadar etkili olan İngiltere ilk yarının genelinde çok fazla bir şey yapamadı. İtalyanlar beraberlik için daha fazla atak geliştirdi. Hatta 30. dakikadan sonra İtalya bir süre tek kale top oynadı. İngilizler zaman zaman çok hızlı karşı ataklar yapsa da İtalya defansı bunları boşa çıkardı.





İkinci yarıya iki takımda kontrollü başladı. İtalya gol arayışlarına hız verdi. 49. dakikada kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan frikik kazandı ancak bunu değerlendiremedi. İtalya sık sık ataklar geliştirdi ve 62. dakikada gole çok yaklaştı. Chiesa sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Üst üste çalımlar sonrasında vuruş açısını bulup kaleye doğru yerden bir vuruş yaptı. Pickford soluna çok iyi uzandı ve bu şutun gol olmasına izin vermedi. Yoğun baskıya devam eden İtalya, 67. dakikada eşitliği sağlayan golü attı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Verratti kafayı vurdu. Kaleci Pickford topu çeldi. Seken topu Bonucci tamamladı ve maçta beraberlik sağlandı. İngilizler bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü kaybetti. Birazda morali bozulan İngilizler, maçı uzatmalara götürmeye niyetli görünüyorlardı. Maçın son dakikalarında biraz daha atak futbol sergileyen İngiltere son vuruşları iyi yapamadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda her iki takımda aradığı golü bulamayınca kupanın sahibini penaltılar belirledi. Penaltılarda her iki takımın kalecisi çok iyi kurtarışlar yaptı. Ancak daha şanslı ve başarılı olan İtalya'nın genç file bekçisiydi. Gianluigi Donnarumma, son kurtarışıyla ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi.