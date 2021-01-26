Samanyolu Haber /Gündem / İtalya Başbakanı Conte istifa etti /26 Ocak 2021 15:42

İtalya Başbakanı Conte istifa etti

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte Cumhurbaşkanına istifasını sundu. Conte, koalisyon ortağının desteğini çekmesi üzerine meclisteki mutlak çoğunluğu kaybetmişti.

SHABER3.COM

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sundu. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Conte'nin istifasının ardından siyasi krizi aşmak üzere resmi istişarelere başlanacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın siyasi parti liderleriyle görüşmelere Çarşamba öğleden sonra başlayacağı, Conte'den müzakere sürecinde görevde kalarak hükümet işlerini sürdürmesini istediği kaydedildi.

Ülkede siyasi kriz, eski başbakan Matteo Renzi'nin iktidardaki merkez sol koalisyondan ayrılma kararıyla başlamış, Conte hükümeti meclisin üst kanadı Senato'daki mutlak çoğunluğunu kaybetmişti. 2018'deki genel seçimlerle başbakanlık görevine gelen Conte, 2019'da Renzi'nin desteğiyle ikinci hükümetini kurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya Başbakanı Conte istifa etti Sonraki Haber >>

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Sabırsızlık kaza getirdi

Sabırsızlık kaza getirdi

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı

Hazır döner tesisinde skandal!

Hazır döner tesisinde skandal!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:04:01