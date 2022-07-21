Samanyolu Haber /Gündem / İtalya Başbakanı Draghi’ye senatodan güvenoyu /21 Temmuz 2022 09:59

İtalya Başbakanı Draghi’ye senatodan güvenoyu

İtalya’da koalisyon hükümetinde meydana gelen siyasi çatlağın ardından parlamentonun üst kanadı senatoda yapılan güven oylamasında, 3 partinin oylamayı boykot etmesine rağmen Başbakan Mario Draghi, 95'e karşı 38 oyla güvenoyu aldı.

SHABER3.COM

İtalya Başbakan Mario Draghi, koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), 14 Temmuz'da hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda yapılacak olan oylamayı boykot etmesinin ardından patlak veren siyasi krizin ardından parlamentonun üst kanadı senatoda güven oylaması yapıldı. M5S, Kuzey Ligi Partisi ve Forza Italia Partisi tarafından boykot edilen oylamada, Başbakan Draghi, 95’e karşı 38 oyla güvenoyu aldı.

Draghi oylama öncesi yaptığı konuşmada, erken seçimden kaçınmak için senatörlerden koalisyon hükümetine destek istemiş, “Şu ana kadar ülkeyi daha iyi hale getirmemize izin veren, samimi ve somut yeni bir güven anlaşmasına ihtiyacımız var” demişti.

SİYASİ KRİZ
Hükümetin, Ukrayna-Rusya Savaşı artan enerji fiyatlarıyla mücadele için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi 14 Temmuz'da parlamentonun üst kanadı Senato’da oylanmış, koalisyon hükümetinin ortaklarından M5S, söz konusu yardın paketinin yeterli olmadığını öne sürmüş ve oylamayı boykot etmişti.

Yardım paketi oylamasına 211 senatör katılırken, 39 “Hayır” oyuna karşılık 172 “Evet” oyuyla yardım paketi Senato tarafından onaylanmıştı.

Draghi, boykotun ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sunmuş, Cumhurbaşkanı Mattarella ise, Draghi'nin istifasını kabul etmemiş ve parlamentoya hitap ederek krizi çözmesini istemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya Başbakanı Draghi’ye senatodan güvenoyu Sonraki Haber >>

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:02:10