Samanyolu Haber /Dünya / İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa kararı aldı /26 Ocak 2021 00:09

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa kararı aldı

İtalya hükümetinde bir süredir devam eden hareketlilik sonrasında İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifa kararı aldığı belirtildi.

SHABER3.COM

T24'te yer alan habere göre İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından birinin desteğini çekmesinin ardından yarın istifa edeceğini açıkladı.

Kabine ofisinden yapılan açıklamada, sabah 09.00'da İtalya kabinesinin toplanacağı, Conte'nin istifasını bakanlara sunacağı ve ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı görmeye gideceği belirtildi.

Üst düzey hükümet kaynakları, Conte'nin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan, parlamentoda daha geniş destekle yeni bir hükümet kurma görevi almayı umduğunu söyledi.

Geçen hafta eski başbakan Matteo Renzi liderliğindeki Italia Viva partisinin Koronavirüs krizi ve ekonomik durgunluk nedeniyle koalisyondan ayrılmasıyla Conte, Senato'da çoğunluğu kaybetmişti.

Conte'nin merkezci ve bağımsız senatörleri hükümetin safına çekme çabası da pek başarılı olmadı.

Mevcut parlamentoda yeni bir hükümet formülü bulunamazsa erken seçimlere gidilebilir. Anketler, olası bir erken seçimi halen muhalefette olan sağ ittifakın kazanacağını gösteriyor.

Conte istifasının ardından yeni bir hükümet kurmayı başarırsa bu üst üste kurduğu 3. hükümet olacak.

Herhangi bir partiye bağlı olmasa da 5 Yıldız Hareketi'ne yakın olan Conte, 2018'de başbakanlığa gelmeden önce siyaset dünyasında tanınmayan, avukatlık ve profesörlük yapan bir isimdi.

İtalya'da, 1945 yılında sona eren İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 66 hükümet görev yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa kararı aldı Sonraki Haber >>

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Sabırsızlık kaza getirdi

Sabırsızlık kaza getirdi

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı

Hazır döner tesisinde skandal!

Hazır döner tesisinde skandal!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:22:49