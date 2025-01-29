İtalya Başbakanı Meloni hakkında soruşturma başlatıldı

Euronews'te yer alan habere göre İtalya Başbakanı Georgia Meloni Salı günü yaptığı açıklamada, Roma'daki savcıların, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yargılanan Libyalı Usame El-Masri'nin ülkesine geri gönderilmesi nedeniyle kendisi ve iki bakanı hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.



Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, soruşturmanın Usame El-Masri'ye yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle açıldığı belirtildi. Adalet ve İçişleri bakanları ile bir müsteşarın da soruşturma kapsamına alındığını açıkladı.



Meloni hükümeti, UCM tarafından yayınlanan tutuklama kararı ardından El-Masri'yi Torino'da gözaltına alıp tutuklandıktan iki gün sonra Roma'da serbest bırakması ve bakanlığa ait özel bir uçakla Libya'ya geri göndermesi nedeniyle muhalefet ve insan hakları gruplarının hedefi oldu.



İtalya İçişleri Bakanı, parlamentoda yaptığı konuşmada El-Masri'nin toplum için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edildiğini açıkladı.



El-Masri'nin Libya'da hükümet destekli Özel Savunma Gücü'nün bir parçası olduğu ve cezaevlerindeki "kötü şöhretiyle" tanınıyor, Trablus'taki 'Reform ve Rehabilitasyon Kurumu'nu yönetiyordu. UCM tarafından yayınlanan tutuklama emrinde Libya'da yasa dışı göçmenlere yönelik işkence olaylarına karıştığı suçlaması yer alıyor.



El-Masri, Juventus-Milan maçını izlemek üzere geldiği Torino'da, 19 Ocak Pazar günü, yani karşılaşmadan bir gün sonra gözaltına alındı, sonrasında ise tutuklandı.



21 Ocak Salı günü Roma Temyiz Mahkemesi, tutuklunun serbest bırakılması ve İtalya gizli servisine ait özel bir uçakla Libya'ya götürülmesine hükmetti.



Kararda, tutuklamanın "usule aykırı" olduğu, Adalet Bakanı Nordio'nun tutuklama öncesinde "bilgilendirilmesi gerektiği" fakat "bunun yapılmadığı" vurgulandı.



El-Masri, aynı gün geç saatlerde Trablus'a döndü ve Mitiga Havalimanı'nda destekçileri tarafından karşılandı. Yerel medyada, onlarca insanın slogan attığı ve El-Masri'yi omuzlarında taşıyarak kutlama yaptığı görüntüler yer aldı.