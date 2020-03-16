İtalya Başbakanından korkutan uyarı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs (Covid-19) pandemisinin Çin’den sonra en çok etkilediği ülkede riskli haftalara girildiğini belirterek alınan önlemlere uyulmasını istedi.



Bilim insanlarının virüsün yayılması açısından henüz zirve noktasının görülmediğini söylediklerini aktaran Conte “Bu haftalar en riskli haftalar olacak ve maksimum önlem gerekli” diye konuştu.





İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Conte, hükümetin şimdilik yeni kısıtlamalara gerek görmediğini belirterek ihtiyaç dışında kesinlikle evde kalınması gerektiğini söyledi.





Öte yandan Conte salgının verdiği zararın ciddi ve geniş ölçekli olduğunu söyledi ve krizin ardından gerçek bir yeniden yapılandırma planının gerekli olduğunu kaydetti.





Conte “Koronavirüs sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, oturup ticaret ve serbest piyasa kurallarını yeniden yazmamız gerekecek” dedi.İtalya’da bugüne dek 24 bin 747 kişide koronavirüs tespit edildi, bin 809 kişi hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.