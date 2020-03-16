Samanyolu Haber /Dünya / İtalya Başbakanından korkutan uyarı /16 Mart 2020 20:43

İtalya Başbakanından korkutan uyarı

İtalya Başbakanı Conte, "Koronavirüs sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, oturup ticaret ve serbest piyasa kurallarını yeniden yazmamız gerekecek" dedi.

SHABER3.COM

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs (Covid-19) pandemisinin Çin’den sonra en çok etkilediği ülkede riskli haftalara girildiğini belirterek alınan önlemlere uyulmasını istedi.
 
Bilim insanlarının virüsün yayılması açısından henüz zirve noktasının görülmediğini söylediklerini aktaran Conte “Bu haftalar en riskli haftalar olacak ve maksimum önlem gerekli” diye konuştu.

İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Conte, hükümetin şimdilik yeni kısıtlamalara gerek görmediğini belirterek ihtiyaç dışında kesinlikle evde kalınması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Conte salgının verdiği zararın ciddi ve  geniş ölçekli olduğunu söyledi ve krizin ardından gerçek bir yeniden yapılandırma planının gerekli olduğunu kaydetti.

Conte “Koronavirüs sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, oturup ticaret ve serbest piyasa kurallarını yeniden yazmamız gerekecek” dedi.İtalya’da bugüne dek 24 bin 747 kişide koronavirüs tespit edildi, bin 809 kişi hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya Başbakanından korkutan uyarı Sonraki Haber >>

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Ahır burası ahır!

Ahır burası ahır!

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:55:55