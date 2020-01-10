İtalya Başbakanı'ndan Türkiye kararı

İtalya Başbakanı Conte, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor. Görüşmenin ana gündem maddesi Libya olacak.





sol.org.tr'de yer alan habere göre İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere pazartesi günü Türkiye'ye gelecek.





Görüşmede Conte ve Erdoğan'ın ana gündem maddesinin Libya ile ilişkiler olduğu belirtildi.





Conte çarşamba günü Roma'da Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter ile görüşmüştü. Conte'nin daha sonra Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac'la görüşmesi bekleniyordu ancak Serrac görüşmeyi iptal etmişti.