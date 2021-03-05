İtalya bloke etti: Avrupa aşıları, Avrupa dışına gönderilemeyecek

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşı teslimatları gerçekleştirilirken, İtalya hükümetinden Oxford-AstraZeneca aşısının ihracatına yasak geldi. İtalya hükümeti, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen Kovid-19 aşısının Avustralya'ya ihracatını engelleme kararı aldı. Karar, İtalya'da yer alan bir AstraZeneca tesisinde üretilen 250 bin aşı dozunu etkileyecek.







Hükümetin kararının ise Avrupa Komisyonu tarafından desteklendiği belirtilirken, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile anlaşmaya varılan arzın yalnızca bir kısmını tedarik eden şirket arasındaki anlaşmazlığın ardından geldi.





Öte yandan geçen yıl Haziran ayında kurulan AB aşı programı kapsamında blok, üye ülkeler adına aşı alımını müzakere etmişti. Eski İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Ocak ayında yaptığı açıklamada, hem AstraZeneca hem de Pfizer'in aşı tedariklerinde yaşanan gecikmeleri "kabul edilemez" olarak nitelendirmiş ve şirketleri sözleşmelerini ihlal etmekle suçlamıştı.