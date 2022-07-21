İtalya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti ve erken seçim dedi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella,Matterella, “Draghi’nin arkasında yeterli destek olmaması” ve “ülkeyi yönetmek için yeni koalisyon hükümeti kurulması konusunda bir şans görmediği” için seçime gidilmesini kararlaştırdığını bildirdi.











İtalya’da hükümetin istifasından önce gelecek seçimlerin 2023 mart ayında yapılması öngörülüyordu. Draghi, ulusal birlik koalisyonunun parlamentoda dağılmasından bir gün sonra bu sabah Cumhurbaşkanı Mattarella'ya istifasını sunmuştu.





İtalya'da hükümet krizi: Draghi başbakanlıktan istifa dilekçesini cumhurbaşkanına sundu. Başbakan Draghi Cumhurbaşkanlığına gitmeden önce milletvekillerine yaptığı kısa konuşmada koalisyon ortağı 3 partinin parlamentoda hükümetine destek vermemesinin ardından istifa kararı aldığını açıklamıştı.





Parlamentonun üst kanadı Senatoda dün hükümet krizini açıklayıp güvenoyu arayan ancak 5 Yıldız Hareketi (M5S), Forza Italia (FI) ve Lig olmak üzere 3 partinin desteğini çekmesiyle kıl payı güvenoyu alan Başbakan Draghi, "Dün akşam Senatoda ortaya çıkan sonuç ışığında, Cumhurbaşkanı'na kararlarımı iletmek üzere bu oturumun durdurulmasını talep ediyorum." demişti.





Hükümet krizi





İtalya'da siyasi kriz, koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), 14 Temmuz'da parlamentodaki bir oylamada, hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başladı. Bunun hemen ardından Başbakan Draghi, ulusal birlik hükümetini oluşturan unsurlardan birinin kendisine destek vermemesiyle hükümetinin bozulduğu gerekçesiyle istifasını vermek üzere Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya gitti.





İtalya Cumhurbaşkanı, Başbakan Draghi'nin istifasını kabul etmedi





Cumhurbaşkanı Mattarella, Draghi'nin istifasını kabul etmeyerek, kendisinden hükümet kriziyle ilgili parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisi’ne bilgi vermesini ve güvenoyu aramasını istedi.Başbakan Draghi, dün Senatoda yaptığı konuşmada, "Eğer halen bir arada kalmak istiyorsak, bunun tek yolu hükümet anlaşmasını cesaretle, fedakarlıkla ve güvenilirlikle sıfırdan yeniden inşa etmektir" ifadelerini kullanarak, ulusal birlik koalisyonu adıyla andığı hükümetini canlandırmaya çalışmıştı.





İtalya Başbakanı Draghi istifa edeceğini açıkladı





Senatodaki görüşmeler sırasında M5S’ye ek olarak sağ partiler FI ve Lig de parçası oldukları Draghi hükümetine yönelik güven oylamasına katılmayacaklarını açıklamıştı. Senatoda dün akşam yapılan oylamada, Draghi hükümeti kıl payı güvenoyu almış ancak koalisyonun üç büyük partisi oylamaya katılmamıştı. Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Covid-19 salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti. Draghi hükümetine, İtalyan parlamentosunda temsil edilen 10 siyasi parti destek veriyordu