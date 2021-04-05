Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da 10 bin 680 yeni vaka /05 Nisan 2021 22:01

İtalya’da 10 bin 680 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 10 bin 680 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 678 bin 944’e ulaştı.

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İtalya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 102 bin 795 corona virüsü testi yapıldığı ve 10 bin 680 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 678 bin 944'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 286 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 326'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 9 bin 323 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 570 bin 96 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 34 kişi azalarak 3 bin 737’ye yükseldi

İtalya’da bugüne kadar 11 milyon 156 bin 326 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 463 bin 295 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.
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