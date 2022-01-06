Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu getirildi /06 Ocak 2022 15:20

İtalya’da 50 yaş üzerine aşı zorunluluğu getirildi

İtalya’da hükümet 50 yaş üzerine Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirdi.

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Bakanlar Kurulu çarşamba akşamı, vaka artışını yavaşlatmak ve “hastaneye yatma riski yüksek olan kategorilerdekilere koruma sağlamak” amacıyla bir dizi yeni tedbir kararı aldı. Bu kapsamda 50 yaşını doldurmuş olanlara aşı mecburiyeti getirildi. İtalya’da bugüne kadar aşı zorunluluğu yalnızca belirli meslekler için uygulanıyordu.
 
Çarşamba akşamı alınan kararlarla aşı zorunluluğu olan meslek gruplarına üniversite personeli de eklendi. Koronavirüs aşısının halihazırda zorunlu olduğu meslek kategorileri arasında sağlık çalışanları, yüksek öğretime kadar eğitim personeli, ordu ve emniyet mensupları da yer alıyordu.

 
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