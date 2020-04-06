Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da 636 kişi daha hayatını kaybetti /06 Nisan 2020 19:48

İtalya’da 636 kişi daha hayatını kaybetti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da ölü ve vaka sayısı açıklandı.

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İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıklamasına göre, ülkede ölü sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523 oldu.Reuters’ta yer alan habere göre, 21 Şubat’ta virüsün ortaya çıktığı İtalya’da vaka sayısı ise bir günde 3 bin 599 artarak 132 bin 547’ye yükseldi.

ÖLÜM ORANLARINDA UMUT VERİCİ DÜŞÜŞ

İtalya’da dün 525 kişi hayatını kaybetmişti. İtalya’da bir günde en yüksek ölümün yaşandığı ve 919 kişinin öldüğü 27 Mart tarihinden sonra ilk kez ölü sayısı 600’ün altına inmişti. Ancak bugün açıklanan sayıyla ölü sayısı yeniden 600’ün üzerine çıkmış oldu.

İtalyan yetkililer, 21 Mart'ta görülen 6 bin 557 vakanın ardından teyit edilmiş vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtmişti. İtalya'da günlük vaka sayıları önce 5 bine ardından da 4 bine kadar gerilemişti.

İtalyan Başbakan Giuseppe Conte, 10 Mart’ta ilan edilen karantinanın 13 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurmuştu.
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