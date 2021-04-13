Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da coronadan kaynaklı can kaybı artıyor /13 Nisan 2021 19:50

İtalya’da coronadan kaynaklı can kaybı artıyor

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 476 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 115 bin 88’e yükseldi.

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İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 304 bin 990 corona virüsü testi yapıldığı ve 13 bin 447 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 793 bin 33'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 358 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 114 bin 612'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 160 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 519 bin 220 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 67 kişi azalarak 3 bin 526’e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 13 milyon 377 bin 145 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 18 bin 236 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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