Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da coronaya bağlı can kaybı 100 bini aştı /08 Mart 2021 21:24

İtalya’da coronaya bağlı can kaybı 100 bini aştı

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 318 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 100 bin 103’e yükseldi.

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İtalya'da corona virüsü salgınında can kaybı 100 bini aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 184 bin 684 corona virüsü testi yapıldığı ve 13 bin 902 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 81 bin 368'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 318 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 100 bin 103'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 893 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 472 bin 553'e gerilediğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 95 kişi artarak 2 bin 700 oldu.
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