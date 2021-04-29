Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu aştı /29 Nisan 2021 22:55

İtalya’da koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu aştı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İtalya'da vaka sayısının 4 milyonu aştığı belirtildi.

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İtalya’da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 14 bin 320 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 9 bin 208’e yükseldi.

İtalya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyonu aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 330 bin 74 Koronavirüs testi yapıldığı ve 14 bin 320 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 9 bin 208’e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 288 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 120 bin 544’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 88 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 438 bin 709 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 71 kişi azalarak 2 bin 640’a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 19 milyon 60 bin 794 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 5 milyon 638 bin 125 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

İtalya’da 50 milyon kişi için normalleşme başlamıştı

İtalya’da 26 Nisan’da bölgelerin 4’te 3’ünün sarı kategoride ilan edilmesi ile 50 milyon kişi için normalleşme başlamıştı. Okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve konser salonları kısmen yeniden açılan sarı kategorideki bölgelerde halk sokaklara akın etmişti.
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