Samanyolu Haber /Gündem / İtalya’da okullar sonbaharda açılacak /26 Nisan 2020 12:52

İtalya’da okullar sonbaharda açılacak

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede okulların yaz tatiline dek kapalı kalmasına ve eğitimin tatilden sonra, yeni dönemde başlamasına karar verildiğini bildirdi.

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Koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da okullar yeni eğitim yılına dek kapalı kalacak. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinde yayımlanan La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, eğitimin ülke çapında yaz tatiline dek başlamayacağını ve okulların yeniden sonbaharda açılacağını dile getirdi. "Okul bizim için çok önemli ve eğitim Eylül'de yeniden başlayacak" diyen Conte, şu anda zorunlu olarak uygulanan uzaktan eğitimin de gayet başarılı olduğunu belirtti.

Conte ayrıca, İtalya açısından stratejik öneme sahip ekonomik faaliyet alanlarında, salgına karşı tedbirlerin önümüzdeki haftadan itibaren gevşetileceğini ve çarkların en kısa zamanda dönmeye başlayacağını ifade etti. Bu konuda önceliğin, ihracat yapan ve bir süre daha kapalı kalması durumunda, uluslararası tedarik zincirinin dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıya olan sanayi dallarına verileceğini belirten Conte, bu süreçte çalışanların sağlık güvenliğine de azami bir biçimde dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

İtalya'da Cumartesi günü açıklanan son verilere göre, koronavirüs salgını şu ana dek 26 binden fazla insanın hayatına mal oldu. Ülkede 10 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanırken, hükümet henüz 5 Mart'ta okul, üniversite ve çocuk yuvalarını kapatmıştı.
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