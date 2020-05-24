İtalya’da ölüm oranlarında büyük düşüş

İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın verilerine göre, Covid-19 salgını nedeniyle bugün ülkede 50 yeni ölüm kaydedildi.Ancak İtalyan yetkililer açıklanan verilerde, teknik sorunlar nedeniyle Lombardiya bölgesindeki ölümlerin yer almadığını belirtti.





Ülkede son bir gün içinde 531 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı. Ülkede vaka sayısı 229 bin 858’e yükseldi. Dün 669 vakanın tespit edildiği duyurulmuştu.





Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya’da yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısı 572’den 553’e düştü.Bugüne kadar 2 milyon 198 binden fazla corona virüsü testinin uygulandığı ülkede iyileşen hasta sayısı bin 639 artarak 140 bin 479 oldu.





21 Şubat’tan bu yana corona virüsü salgınına karşı mücadele veren İtalya, ABD ve Birleşik Krallık’ın ardından en çok ölüm oranına sahip üçüncü ülke.Vaka sayısında ise ABD, Brezilya, Rusya, İspanya ve Birleşik Krallık’ın ardından altıncı ülke konumunda.



