Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte 10 binden fazla vaka /16 Şubat 2021 21:20

İtalya’da son 24 saatte 10 binden fazla vaka

İtalya'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 10 bin 386 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 739 bin 591’e yükseldi.

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İtalya'da corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 274 bin 19 kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve 10 bin 386 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 739 bin 591'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 336 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 94 bin 171'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 444 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 393 bin 686'ya gerilediğini aktardı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 15 kişi azalarak, 2 bin 74'e geriledi. 
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