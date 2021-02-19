Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte 15 binden fazla vaka /19 Şubat 2021 20:37

İtalya’da son 24 saatte 15 binden fazla vaka

İtalya'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 15 bin 479 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 780 bin 882’ye yükseldi.

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İtalya'da corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 297 bin 128 kişiye Covid-19 testi yapıldığı ve 15 bin 479 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 780 bin 882'ye ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 348 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 95 bin 235'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 17 bin 175 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 382 bin 448''e gerilediğini aktardı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 14 artarak 2 bin 59'a yükseldi.

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