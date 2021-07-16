Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte 2 bin 898 yeni vaka /16 Temmuz 2021 20:04

İtalya’da son 24 saatte 2 bin 898 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 2 bin 898 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 281 bin 214’e yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı 2 binin üzerinde seyrediyor.

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İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı son 3 gündür 2 binin üzerinde seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 205 bin 602 corona virüsü testi yapıldığı ve 2 bin 898 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 281 bin 214'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 11 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 851'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 70 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 42 bin 714 olduğunu belirtti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 8 kişi artarak, 161'e yükseldi. İtalya'da Covid-19 testlerindeki pozitiflik oranı ise yüzde 1.4'e yükseldi.İtalya’da bugüne kadar 60 milyon 196 bin 129 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 25 milyon 988 bin 14 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.
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