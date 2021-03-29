Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte 417 can kaybı /29 Mart 2021 19:43

İtalya’da son 24 saatte 417 can kaybı

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 417 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 108 bin 350’ye yükseldi.

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İtalya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 156 bin 692 corona virüsü testi yapıldığı ve 12 bin 916 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 544 bin 957'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 417 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 108 bin 350'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 19 bin 725 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 565 bin 993 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 42 kişi artarak 3 bin 721'e yükseldi.

İtalya’da bugüne kadar 9 milyon 499 bin 293 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 996 bin 933 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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