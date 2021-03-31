Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte 467 can kaybı /31 Mart 2021 20:30

İtalya’da son 24 saatte 467 can kaybı

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 467 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 109 bin 346’ya yükseldi.

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İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 351 bin 221 corona virüsü testi yapıldığı ve 23 bin 904 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 584 bin 899'a ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 467 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 109 bin 346'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 23 bin 744 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 562 bin 508'e olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 6 kişi azalarak 3 bin 710'a geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 10 milyon 18 bin 265 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 143 bin 159 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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