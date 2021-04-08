Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte 487 can kaybı /08 Nisan 2021 23:00

İtalya’da son 24 saatte 487 can kaybı

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 487 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 112 bin 861’e yükseldi.İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

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İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 362 bin 162 corona virüsü testi yapıldığı ve 17 bin 221 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 717 bin 602'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 487 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 112 bin 861'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 20 bin 229 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 544 bin 330 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 20 kişi azalarak 3 bin 663’e geriledi.

İtalya’da bugüne kadar 11 milyon 850 bin 555 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 653 bin 666 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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