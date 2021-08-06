Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte 6 bin 599 yeni vaka /06 Ağustos 2021 20:33

İtalya’da son 24 saatte 6 bin 599 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 6 bin 599 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 383 bin 787’ye ulaştı.

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İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 244 bin 657 corona virüsü testi yapıldığı ve 6 bin 599 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 383 bin 787'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 187'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 936 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 104 bin 685 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 9 kişi artarak 277'ye yükseldi.

İtalya’da bugüne kadar 70 milyon 587 bin 195 Covid-19 aşısı uygulanırken, 33 milyon 782 bin 275 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.
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