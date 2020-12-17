Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte 683 kişi hayatını kaybetti /17 Aralık 2020 21:22

İtalya’da son 24 saatte 683 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 683 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 236 yeni vaka tespit edildi.

SHABER3.COM

İtalya'da Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 683 kişinin daha pandemi nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısının 67 bin 220’ye ulaştığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte yapılan 185 bin 320 testten 18 bin 236'sı pozitif çıktı. Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana corona virüsüne yakalanan kişi sayısı 1 milyon 906 bin 377'ye ulaştı.

Açıklamada, 27 bin 913 kişinin iyileşmesi ile toplam aktif Covid-19 hasta sayısının 635 bin 343'e gerilediği kaydedilerek, yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında 3 haftadır görülen azalma eğiliminin devam ettiği de aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayırılan yoğun bakım yataklarının 71'inin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 855’e düştüğünü açıkladı.

NOEL KISITLAMALARI GÜNDEMDE

İtalyan hükümeti, Cuma günü gerçekleştireceği toplantıda Noel Bayramı döneminde kısıtlamaların arttırılması konusunu görüşecek. İtalya’da bölgesel bazda uygulanan kısıtlamaların ardından günlük vaka sayısında kaydedilen azalma sonrasında pek çok bölgede risk seviyesi düşmüş ancak tedbirlerin gevşetilmesi ardından yaşanan kalabalıklar ve Noel alışverişi sırasında oluşan kuyruklar nedeniyle Noel Bayramı döneminde yeni kısıtlamalar getirilmesi gündeme gelmişti.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Conte hükümeti, daha önce açıklanan tedbirler kapsamında Noel bayramının kutlandığı 25 ve 26 Aralık tarihleri ile 1 Ocak’ta şehirlerarası ulaşım yasağı kararını genişletecek. Üçüncü Covid-19 dalgasının önlenmesi amacıyla 24 Aralık’tan 6 Ocak’a kadar ulusal bazda karantina uygulaması da hükümetin gündeminde.

Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia, perşembe günü imzalanan kararname ile 19 Aralık’tan 6 Ocak’a kadar saat 14’ten sonra şehirlerarası seyahatlere zorunlu haller dışında kısıtlama getirileceğini duyurdu. İtalya’da bugün tespit edilen her 4 yeni Covid-19 vakasının biri Veneto bölgesinde görüldü. 
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