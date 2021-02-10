Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 336 can kaybı /10 Şubat 2021 21:20

İtalya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 336 can kaybı

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 336 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 92 bin 338’e yükseldi.

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İtalya'da corona virüsü salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 310 bin 994 testte 12 bin 956 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 milyon 668 bin 266'ya yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 336 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 92 bin 338'e yükseldiğini ifade etti.

Son 24 saat içinde 16 bin 467 kişinin iyileştiğini aktaran Bakanlık, ülkedeki toplam aktif Covid-19 vaka sayısının ise 410 bin 111'e düştüğünü açıkladı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 15 kişi azalması ile 2 bin 128’e geriledi.

İtalya’da Covid-19'a karşı yapılan aşılama kampanyasında bugüne kadar 2 milyon 712 bin 988 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 1 milyon 219 bin 34 kişiye ise aşının iki dozu da uygulandı. 
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