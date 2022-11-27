İtalya’da toprak kayması: Dört kişinin cesedi bulundu, sekiz kayıp aranıyor

İtalya’nın Ischia adasında meydana gelen toprak kaymasında dört kişinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp sekiz kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Hükümet bölgede acil durum ilan etti ve yardım çalışmaları için 2 milyon euro fon ayırdı.





Napoli kenti açıklarındaki Ischia adasında şiddetli yağışlar sonrası Cumartesi sabaha karşı 05.00 civarında büyük bir toprak kayması meydana geldi. Evlerin yıkılmasına, araçların denize sürüklenmesine yol açan toprak kayması sonrası Pazar günü itibariyle dört kişinin cesedi bulundu.





Hayatını kaybeden kişiler arasında 5 yaşındaki bir kız çocuğunun da yer aldığı açıklandı.





Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini dün yaptığı açıklamada, adada sekiz kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. Ancak bu veri kurtarma ekiplerince doğrulanmadı. Pazar günü itibariyle kayıp olan sekiz kişiyi bulma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 200 kişi de zarar gören bölgeden tahliye edildi.



