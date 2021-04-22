Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor /22 Nisan 2021 20:55

İtalya’da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 360 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 118 bin 357’ye yükseldi.

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İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 364 bin 804 corona virüsü testi yapıldığı ve 16 bin 232 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 920 bin 945'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 360 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 118 bin 357'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 19 bin 125 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 472 bin 196 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 55 kişi azalarak 3 bin 21 oldu.

İtalya’da bugüne kadar 16 milyon 414 bin 981 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 4 milyon 829 bin 220 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.
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