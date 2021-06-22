Samanyolu Haber /Dünya / İtalya’dan maske kararı /22 Haziran 2021 19:22

İtalya’dan maske kararı

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, corona virüsü yayılımının düşük olduğu beyaz bölgelerde açık havada maske zorunluluğunun 28 Haziran'dan itibaren kaldıracağını açıkladı.

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Dünya genelinde corona virüsüyle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları ile birlikte çok sayıda ülkede normale dönüş süreci devam ediyor.İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, ülkede beyaz (düşük riskli) bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunun önümüzdeki haftadan itibaren kaldıracağını duyurdu.

Speranza açıklamasında, “Bilim Teknik Kurulu tarafından belirlenen ihtiyati tedbirlere uygun olarak 28 Haziran’dan itibaren beyaz bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunu kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.
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