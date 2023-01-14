İtalya’dan Ukrayna’nın kalkınma hamlesi

Samanyoluhaber -Ukrayna







Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Dairesi Başkanı Andrei Ermak ve Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Julia Svyrydenko ile ülkenin kalkındırılması ve ikili ilişkiler ele alındı.







İki ülke arasındaki ekonomik kalkınmada sektörel görüşmeler yapıldı. özellikle metalurji, enerji, tarım sektörü, orman ürünleri, makine ve eczacılık başta olmak üzere işbirliği ve yatırım fırsatları görüşüldü.





Ayrıca altyapı yenileme, lojistik ve ticari projelere başlamak için bazı aşamalar kararlaştırıldı. Ukrayna Ekonomi Bakanlığının Telegram kanalında yapılan açıklamada “bu görüşmenin, ekonominin gelişmesine ve Ukrayna ihracatını Avrupa pazarlarına teşvik etmesine olanak sağlayacak” denildi.





İtalyan heyete başkanlık yapan Ekonomik Gelişmeler Bakanı Adolfo Urso’ya Cumhurbaşkanı Zelensky, Ukrayna'nın özgürlük davasını desteklediği için Cumhuriyet Liyakat Nişanı verildi.