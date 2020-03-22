İtalyan gazeteci krizi anlattı

İtalya, 47 bini aşkın vaka ve 4 binden fazla ölümle corona virüsünün dünyada en çok etkilediği ülke. ‘Çizme'nin usta spor gazetecisi ve televizyoncu Enzo Palladini ülkesinde yaşananları SÖZCÜ için kaleme aldı:







“Ülkemizde ilk vaka 21 Şubat'ta ortaya çıktı. Burada 31 Ocak'ta iki Çinli'de virüs rastlanmasını saymıyorum. İlk vaka dememin nedeni hastalığa maruz kalanın İtalyan olmasıydı. 38 yaşındaki Lombardiyalı bu kişi, sporla haşırneşir olan biri. Maraton başta olmak üzere birçok organizasyonda da yönetici olarak görev alıyordu. Dolayısıyla çok sayıda insanla temasa geçmiş. Böylece birçok kişiye bu virüsü bulaştırmış.”





“İLK VAKA, BİR SPORSEVER”





Hastalık yayılmaya başlarken İtalya Futbol Ligi net bir karar veremedi. Lig bir toplantı düzenledi ve 23 Şubat'taki İnter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Torino- Parma ve Verona-Cagliari maçları ertelendi. Ancak diğer 6 maç oynandı. Ardından 8 Mart itibariyle seyirci yasağı geldi. Ama o ana gelene kadar vakanın görüldüğü bölgelerde bu yasak uygulanırken diğer yerlerde maçlar seyircili oynanmaya devam etti.





OYUNCULAR İSYAN ETTİ





Seyircisiz oynanma kararı alındıktan sonra bu kez futbolcular ve teknik ekipler ayağa kalktı: “En az 20 bin kişiyi stada almıyorsunuz. Ama sahada 22, kenarda bir o kadar oyuncu, teknik ekip, hakemler ve diğer görevliler. Gazeteciler etrafımızda. Daracık alanda biz tehlikede değil miyiz? Neden ısrarla sürdürmek istiyorsunuz? Bizimki can değil mi? Corona virüsü kaparsak bize ve ailemize ne olacak?”





‘DELİ’ TOMASSI DEVREDE





Mart tarihindeki Parma-SPAL maçında oyuncular sahaya çıkarken hakem Roberto D'Aversa uyardı: “Bekleyin belki de oynamayacağız.” O dakikalarda İtalya Futbolcular Birliği Başkanı olan Roma'nın eski oyuncusu Damiano Tommasi, Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'ya telefonda adeta bağırıyordu: “Çıldırdınız mı siz? Nasıl böyle bir durumda maçları oynatırsınız?” Parma-SPAL karşılaşması 75 dakika geç başladı ve tamamlandı.





ERTELEMEKTEN KORKTULAR





“İtalya, futbol konusunda ertelemekte tereddüt etti. Öncelikli olarak ertelerlerse kulüplerin Şampiyonlar Ligi'nde performansları düşer diye kararsız kaldılar. Devam eden Atalanta, Juventus ve Napoli'nin, o tarihlerde UEFA erteleme kararını henüz almadığı için lig olmadan performanslarını olumsuz etkileyeceğini düşündüler. Artı maddi ve manevi olarak kulüplerin büyük zarara uğrayacağından ötürü sonuna kadar zorladılar.”





SAMPDORIA AĞIR YARALI





Sonunda 9 Mart'ta alınan kararla lig 3 Nisan'a ertelendi. Geç alınan karar yüzünden Juventus'tan 3 (Rugani, Matuidi ve Dybala), Sampdoria'dan 7 (Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby, Depaoli ve Bereszynski) , Fiorentina'dan 3 (Vlahovic, Cutrone ve Pezzella) ve Verona'dan 1 (Zaccagni) olmak üzere 13 futbolcu corona virüse yakalandı. 3 Nisan'a kadar oynanmayacağı açıklansa da lig en iyi ihtimalle mayıs ayında başlar”





DİĞERLERİNİ İFLAS BEKLİYOR





Kulüpler devam konusunda inat etti. “Seyircisiz oynanmasıyla yeteri kadar zarar ettik hiç olmazsa yayından kazanalım” dediler. Şimdi de ligler durduğu için futbolcuların maaşlarını düşürmeye çalışıyorlar. Oyuncular da “Bizim suçumuz ne? Bu, olağanüstü bir durum” diye isyan ediyorlar. Ligin bundan sonra büyük olasılıkla seyircisiz oynanması öngörülüyor. Böyle giderse sadece sponsor desteğine sahip büyükler devam edebilir. Diğerlerini iflas bekliyor”