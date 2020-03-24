Samanyolu Haber /Dünya / İtalya güncel raporlarını açıkladı /24 Mart 2020 20:30

İtalya güncel raporlarını açıkladı

İtalya'da corona virüsünden ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi. Karantina altına alınan vaka sayısı ise 63 bin 927'den 69 bin 176'ya yükseldi.

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İtalya Sivil Savunma Başkanlığı, İtalya’da corona virüsü salgını nedeniyle son 24 saat içinde 743 kişi daha hayatını kaybetti.Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya’da dün 602, Pazar günü 650, Cumartesi günü ise 793 kişi ölmüştü.

İtalyan yetkililer, teyit edilen vakaların sayısının da düne göre yüzde 8,2 arttığını ifade ederek, ülkede karantina altına alınan insan sayısının 63 bin 927’den 69 bin 176’ya yükseldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada İtalya’da bugüne kadar enfekte olan 8 bin 326 kişinin iyileştiği, yoğun bakımda ise 3 bin 396 kişinin bulunduğu belirtildi.İtalya’da corona virüsünün en çok etkilediği Lombardiya bölgesinde ise bugüne kadar 4 bin 178 kişi ölürken, 30 bin 703 kişi karantina altına alındı.
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