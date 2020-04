İtalya ile başladı, devamı gelecek

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu peş peşe not indirimi kararları açıkladı.





Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) düşük kredi notlu tahviller pazarına müdahalesinin sonuç vermemesi halinde ek bir not indiriminden ve akabinde temerrüt fırtınasından endişe ediliyor.







Fitch, İtalya’nın kredi notunu “çöp” diye bilinen seviyenin bir kademe üstüne (BBB-) indirdi. Hükûmet karara veryansın ederken, İtalyan devlet tahvili faizlerinin yükselmesi Avrupa Birliği (AB) liderlerini ve Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) zorlayacak.





İTALYA YÜZDE 8 DARALACAK





Cuma günü S&P’nin ülkenin kredi notunu BBB’de tutması ile sevinen yatırımcılar, Fitch’ten beklenmeyen not indirimi ile sarsıldı.





Fitch, Roma’nın borç yükünün milli geliri (GSYH) oranının bu sene 20 puan yükselerek yüzde 156’ya yükseleceğine işaret etti. Bu da ekonomini yüzde 8 daralacağını ortaya koyuyor.





İtalya Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, Fitch’in not indirimi kararınının AB ve ECB tarafından alınmış önemli ekonomik kararları hesaba katmadığını iddia etti.





Fitch ise borçluluğun uzun vadede sürdürülebilir olmadığı görüşünde.







AB liderleri 550 milyar euroluk ortaklaşa yardım paketinde mutabık kalmıştı. Paket ortak yardım fonundan verilecek kredilerden oluşuyor. İtalya ise hibe istiyor.





"BORCU O SEVİYEYE GELENİ ÇÖP SEVİYESİNE ATARLAR"





Allianz Global Investors tahvil fonu yöneticisi Mike Riddell, Financial Times’a verdiği mülakatta şunları kaydetti: “Er ya da geç İtalya’nın yatırım yapılır ülke statüsünü kaybetmesi kaçınılmaz. Kamunun borç yükü milli gelirin yüzde 170’ine doğru yol alıyor. O seviyede ECB ne kadar tahvil alırsa alsın bir ülkeyi 'çöp' statüsüne atarlar.”





Geçen hafta yüzde 2,22’ye kadar yükselen İtalyan 10 yıllık tahvili getirisi, S&P kararı ardından yüzde 1,72’ye gerilemişti.





İtalyan tahvillerinde panik kamu bilançosu zayıf İspanya ve Yunanistan gibi ülkelere de sıçrayabilir.





Foreks’e göre, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Macaristan’ın kredi notunu teyit ederken, görünümünü düşürdü.





S&P’den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu ‘BBB’, yerel para cinsinden notu ‘A-2’ olarak teyit edildi.





Kredi notunun görünümü ‘Pozitif’ten ‘Durağan’a çekildi.









Ayrıca, S&P 23 Nisan’da yayınladığı Gelişmekte Olan Ülkeler görünüm raporunda derin bir resesyon beklendiğini ifade etti ve genel görünümü negatife revize etti. Bu rapor ülke bazında değerlendirmelere referans teşkil edecek ki, ekonomilerin yılın ilk yarısında toparlanamaması halinde, not indirimlerinin başlayacabileceğinin bir göstergesi.





Türkiye, Macaristan, Çin, Brezilya gibi bir çok GOÜ’de şirketler 2009’da başlayan dolar bolluğundan yararlanarak çok miktarda FX borç aldılar. Dolar Endeksi’nin 100 civarında gezindiği ve şirketlerin yerel para cinsinden nakit akımlarının kayda değer ölçüde aşındığı bir ortamda, not indirimleri ve temerrütler ufukta olabilir. Her şey Covid-19 salgının bir an önce atlatılmasına bağlı.