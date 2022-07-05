Samanyolu Haber /Gündem / İtalya ile Türkiye arasında 10 yıl sonra bir ilk /05 Temmuz 2022 20:42

İtalya ile Türkiye arasında 10 yıl sonra bir ilk

İtalya Başbakanı Mario Draghi, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. İtalyan başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de karşılandı. Türkiye ile İtalya arasında bu seviyede bir görüşme 10 yıl aradan sonra ilk kez yapılmış oldu.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşıladı.

Draghi'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Draghi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Draghi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Draghi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
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