İtalya ile Türkiye arasında 10 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşıladı.Draghi'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.Erdoğan, Draghi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ana giriş kapısında karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Draghi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Draghi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.