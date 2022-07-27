Samanyolu Haber /Dünya / İtalya-İsviçre sınırı kaydı /27 Temmuz 2022 10:26

İtalya-İsviçre sınırı kaydı

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisini hissettirdiği günlerde dikkat çekici bir gelişme İsviçre-İtalya arasında yaşandı.

İtalya-İsviçre sınırı kaydı

Küresel ısınma Avrupa’da iki ülke arasında krize sebep oldu. Alpler’deki Theodul buzulunun erimesiyle birlikte Klein Matterhorn dağından eriyen kar sularının aktığı nehir ve havzanın da yatağı değişmiş oldu. Eriyen kar suları böylelikle bölgede değişikliğe sebep olarak Rifugio Guide del Cervino isimli dinlenme tesisisinin de kayması İtalya ile İsviçre arasındaki sınırın da değişmesine sebep oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre Alp Dağları’ndaki 3.480 metrelik Testa Grigia zirvesine tırmananlar için inşa edilen dinlenme tesisinin konumu da kafa karışıklığı yarattı. Bölgeyi ziyaret eden turistler, “Şimdi İtalya’da mıyız yoksa İsviçre’de mi” diye sorarak yaşanan kafa karışıklığına tanık oldu.

1984’te inşa edilen dinlenme bölgesinde 40 yatak ve masa bulunurken bu bölgenin İtalya toprağı olduğu biliniyordu. Fakat yaşanan değişimle birlikte şu an bölgenin üçte ikisi İsviçre toprağı haline gelmiş oldu.

İki ülke arasında bu sorunu çözmek için diplomatik çalışmalar devam ederken iki ülke bir anlaşmaya varmış fakat bu anlaşmanın detayları kamuoyu ile paylaşılmamıştı.
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