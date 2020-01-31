İtalya koronavirüsü için olağanüstü hâl ilan etti

Başkent Roma'da iki Çinli turistte Korona virüsü tespit edilmesinin ardından ülkede olağanüstü hâl ilan etti.İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Çin ile hava trafiğinin de geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. İtalya hükümeti Koronavirüs nedeniyle ülkede altı ay acil durum ilan etti ve hastalıkla mücadele için ilk aşamada beş milyon euro fon ayırdı.





Çin'de ortaya çıkan virüs kaynaklı korku ve panik, İtalya'da Çinlilere karşı ırkçı eylemlere dönüşmeye başladı.Geçen hafta sonundan itibaren ülkenin çeşitli kentlerinden, "Çinli düşmanlığı" temelli sözlü saldırılar yaşandığı haberleri gelmeye başladı.





Venedik'te Çinli bir çift, gençlerden oluşan bir grubun kendilerine hakaret ederek tükürdüğünü söyledi. Yine Venedik'te Çinli bir üniversite öğrencisi trende ırkçı hakaretlerle karşılaştığından şikayet etti. Torino'da bir restoranda, yıllardır İtalya'da yaşayan Çinli bir aile de sözlü saldırıya uğradı.





Roma'nın saygın sanat okullarından Santa Cecilia Konservatuarı da, Uzak Doğulu bütün öğrencilerin derslerini askıya aldı.