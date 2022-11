İtalya limanarı kapattı, yüzlerce mülteci gemilerde mahsur kaldı

Bu durum, İtalya'nın aşırı sağcı hükümetinin limanlarını insani kurtarma gemilerine kapatma kararından kaynaklanan kaos ve belirsizliği ortaya koydu.



Kurtarılan yaklaşık 1100 göçmen, Avrupalı yardım kuruluşlarınca işletilen dört gemide Akdeniz'de mahsur kalmış durumda. Bazıları iki haftadır mahsur ve gemilerdeki koşullar kötüleşiyor.



Farklı Alman insani yardım grupları tarafından işletilen Humanity 1 ve Rise Above gemilerinin her ikisi de İtalyan sularındaydı. 179 göçmen taşıyan Humanity 1, reşit olmayanları ve tıbbi bakıma ihtiyacı olanları karaya çıkarmak için izin aldı. Ancak Rise Above'un kurtarılmış 93 kişi için liman talebi şu ana kadar cevapsız kaldı.



Ancak bugün Humanity 1'in tahliyelerinin ne zaman başlayacağı ya da diğer gemiler için güvenli limanlar konusunda hala bir bilgi yoktu.



Humanity SOS yardım kuruluşu, bu kişilerin denizde kurtarıldıklarını ve bunun uluslararası hukuka göre güvenli bir liman için tek başına yeterli olduğunu savundu.



İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi dün yaptığı açıklamada Humanity 1'in İtalyan sularında sadece çocukları ve acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan kişileri karaya çıkaracak kadar kalmasına izin verileceğini söyledi.



İzin, Almanya ve Fransa'nın İtalya'yı göçmenlere güvenli bir liman sağlamaya çağırmalarının ve İtalya'nın yükü tek başına taşımaması için göçmenlerin bir kısmını kabul edeceklerini açıklamalarının ardından onaylandı.



İtalya'nın alt meclisteki tek siyah parlamenter Abourbakar Soumahoro, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin hükümetinin denizde mahsur kalanlara yardım etmek için bir an önce harekete geçmemesi halinde gemideki göçmenlere katılacağını söyledi.



Diğer üç gemiye bu tür izinler sunulmadı. Hem 572 göçmen taşıyan Geo Barents hem de Rise Above, güvenli bir liman için taleplerini tekrarlarken İtalyan sularına izinsiz girdi. Ocean Viking ise 234 göçmenle birlikte Messina Boğazı'nın güneyinde, uluslararası sularda kaldı.



Geo Barents'in misyon şefi Juan Mattias Gil, "Hayatta kalan 572 kişiyi karaya çıkaracak güvenli bir yer için 10 gündür bekliyoruz" dedi. Operasyon şefi Riccardo Gatti, gemideki pek çok kişinin deri ve solunum yolu enfeksiyonlarından muzdarip olmanın yanısıra, denizde geçirdikleri uzun süre nedeniyle stres altında olduğunu söyledi.



Humanity 1'i işleten SOS Humanity, güvenli bir liman için 19 talepte bulunduğunu ve hepsinin cevapsız kaldığını söyledi. Teknede 100 refakatsiz çocuğun yanısıra 7 aylık bebekler de var.