İtalya’nın kuzeyinde kuraklık nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi

Aşırı sıcak hava ile birlikte kış ve bahar aylarında daha az yağış düşmesi su sıkıntısını arttırdı.







İtalyan hükümeti “Olağanüstü hal kararı mevcut durumumuzu yönetmeyi ve en kısa zamanda bu problemimizin altından kalkmayı amaçlıyor.” açıklaması yaptı.





Hükümet ayrıca durum iyileşmezse, ek önlemlerin de alınabileceğini belirtti.





Po nehri, İtalya’nın en uzun nehri ve doğuya doğru 650 kilometreden fazla akıyor. Po Vadisi’ndeki çiftçiler, deniz suyunun nehre aktığını ve ürünlerini tahrip ettiğini söylüyor.



