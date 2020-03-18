İtalya ölümler durmuyor

İtalya’da toplam Corona virüsü vaka sayısı 35 bin 713 olarak kayıtlara geçti.Ülkede toplam 2978 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, 4025 kişinin iyileştiği belirtildi.





İNGİLTERE’DE BİR TÜRK HAYATINI KAYBETTİ





Virüs nedeniyle İngiltere'de yaşayan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. North Middlesex Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kahramanmaraşlı (51) Hayri Ergönül'ün bugün hayatını kaybettiği belirtildi.





Yaklaşık 1 haftadır tedavi gören Ergönül'e Corona virüsü semptomları göstermesi üzerine yapılan test pozitif çıkmıştı. Şeker hastası olduğu belirtilen Ergönül'ün eşi de yetkililer tarafından karantinaya alınmıştı.





75 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





İngiltere'de, yapılan son açıklamaya göre 2 bin 626 kişiye Corona virüsü teşhisi konuldu, vakalardan 75'i hayatını kaybetti.





GKRY’DE VAKA SAYISI 58’E ÇIKTI





Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) Corona virüsü vaka sayısı artıyor.GKRY Sağlık Bakanı Konstantinos Yannu yaptığı açıklamada, 9 yeni Corona virüsü vakasının tespit edildiğini, vaka sayısının 58’e ulaştığını bildirdi.





GKRY’de 4 vakanın daha önce virüs taşıyan kişilerle temasının olduğu, diğerlerinin ise yurt dışından geldiği ifade edildi.





BREZİLYA’DA BAKANIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI





Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Maden ve Enerji Bakanı’nın Corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.