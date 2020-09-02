Samanyolu Haber /Sağlık / İtalya Sağlık Bakanı açıkladı /02 Eylül 2020 19:29

İtalya Sağlık Bakanı açıkladı

İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın ürettiği Covid-19 aşısının 2020 yılı sonunda piyasaya çıkmaya hazır olacağı belirtildi.

SHABER3.COM

İtalyan Sağlık Bakanı Roberto Speranza, corona virüsüne karşı Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen aşının yıl sonunda piyasaya çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Speranza, “Potansiyel bir aşıdan söz ediyoruz dolayısıyla ihtiyatlı olmayız ancak eğer aşının güvenilirliği onaylanırsa 2020 yılı sonunda ulaşılabilir olmasını bekliyoruz” dedi.

Dünyayı sarsan corona virüsü salgını 850 binden fazla can aldı 25 milyon kişiye bulaştı.

300 MİLYON DOZ İÇİN ÖDEME ALINDI

AstraZeneca potansiyel aşının satışıyla ilgili Avrupa Komisyonu’ndan 336 milyon euroluk bir ödeme aldığını açıklamıştı.300 milyon doz aşı üzerinden yapılan anlaşma sonrasında aşının bir dozu için tahmini fiyatının yaklaşık 1,12 euro olacağı ileri sürülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya Sağlık Bakanı açıkladı Sonraki Haber >>

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!

Denizden ne çıkacağı belli olmaz!

tatilcilere ayı sürprizi

tatilcilere ayı sürprizi

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:38:34