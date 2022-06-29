İtalya Serie A'da radikal karar

Birçok yıldız futbolcunun forma giydiği dünyanın önde gelen futbol liglerinden olan İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'da play-off sistemine geçileceği belirtildi.





Söz konusu uygulama geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de de maç takviminden dolayı bir kez denenmiş ancak sonra tekrar uygulanmamıştı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Birinci Futbol Ligi Serie A'da sezon sonunda zirvede yer alan iki takımın eşit puanda olması durumunda şampiyonu belirlemek üzere tek maçlık final müsabakası oynanmasına karar verdi. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Birinci Futbol Ligi Serie A'da sezon sonunda zirvede yer alan iki takımın eşit puanda olması durumunda şampiyonu belirlemek üzere tek maçlık final müsabakası oynanmasına karar verdi.

ŞAMPİYONU TEK MAÇ BELİRLEYECEK





FIGC genel kurulu sonrasında dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, gelecek sezondan itibaren ligi zirvede eşit puanlarla tamamlayan iki takım arasında şampiyonu belirlemek üzere play-off yöntemine gidilecek ve tek maç üzerinden final müsabakası yapılacak.Buna göre, bu final maçının 90 dakikalık normal süresinde de iki takım arasında eşitliğin bozulmaması halinde şampiyonu belirlemek üzere doğrudan penaltı atışlarına geçilecek.İtalya'da son oynanan 2021-2022 sezonunda Milan, Inter'in 2 puan önünde ipi göğüslemişti.