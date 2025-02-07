İtalya: UNRWA ile çalışmak istemiyoruz

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Perşembe günü İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ile Ashdod Limanı'nda düzenledikleri ortak basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'yla (UNRWA) çalışmak istemediklerini söyledi.



İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein'in X hesabında yayınladığı görüntülerde Tajani, "UNRWA ile çalışmak istemiyoruz ve UNRWA ofislerinin İsrailli rehineler için hapishane olarak kullanılmasını kınıyoruz," diyor.



Marmorstein, Tajani'nin UNRWA ile ilgili sözleri hakkında teşekkürlerini sunarken, açıklamalarından, "kararlı mesaj" diye bahsetti.



İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve rehine-mahkum takası anlaşması kapsamında geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan Emily Damari'nin annesi, kızının UNRWA ofislerinde tutulduğunu söylemişti.



Tajani'nin UNRWA ile çalışmak istemediklerine ilişkin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Şubat Salı günü UNRWA'ya sağlanan fonları kalıcı olarak durdurmasının ardından geldi.



Öte yandan Ashdod Limanı'ndaki ortak basın toplantısında İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, ülkesinin bu hafta itibarıyla BM İnsan Hakları Konseyi'nden (UNHRC) çekileceğini tekrarladı.



Sa'ar bu görüşme öncesinde ülkesinin, ABD ile benzer şekilde UNHRC'den çekileceğini duyurmuştu.



UNHRC'nin İsrail'e karşı "ayrımcılık" yapmakla suçlarken, kurumun "insan haklarını desteklemek yerine demokratik bir ülkeye saldırmaya ve antisemitizmi yaymaya odaklandığını" iddia etti.



Sa'ar ayrıca Trump'ın Gazze'yi "devralma" önerisinin "kalıpların dışına çıkmada" önemli olduğunu düşünüyor. "Yeni bir yaklaşım benimsemeliyiz."



Trump'ın salı günü Gazzelilerin kalıcı olarak başka yerlere yerleştirilmesinin ardından ABD'nin bu bölgeyi "devralabileceği" yönündeki açıklamasını Orta Doğu ve diğer ülkeler kınarken, İsrail kabine üyeleri kutlamıştı.