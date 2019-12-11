Samanyolu Haber /Dünya / İtalya ve Fransa'dan ortak Türkiye tatbikatı /11 Aralık 2019 20:11

İtalya ve Fransa'dan ortak Türkiye tatbikatı

Doğu Akdeniz'de sular giderek ısınıyor. Türkiye'ye karşı, Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransa ve İtalya atağa geçti, bölgede tatbikat yapma kararı aldı. Berlin de üç ülkeye destek verdi.

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Türkiye ile Libya arasında mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselmiş durumda. Kıbrıs Savunma Bakanlığı, Fransa ve İtalya ile birlikte yarın ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı.

La Repubblica'ya konuşan İtalyan yetkililer, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" dedi

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından yapılacağı açıklanan tatbikat, Kıbrıs Cumhuriyeti kara sularında icra edilecek.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, İtalya da, Doğu Akdeniz’de devriye görevi yapan savaş gemisini Kıbrıs'a gönderdi. Martinengo adlı fırkateyn Larnaka Limanı’na demirledi.

Rum medyası da, İtalyan Gazetesi La Repubblica'nın haberini öne çıkardı.
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