İtalya ve İspanya Sumud Filosu'na destek için savaş gemisi gönderiyor

Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından dron saldırısı düzenlendi. Küresel Sumud Filosu (GSF) tarafından yapılan açıklamada, “Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır” denildi. Saldırılar sonucu iki geminin yelkenleri hasar gördü.





İnsan hakları aktivisti Yasemin Acar sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada beş geminin saldırıya uğradığını duyurdu. Brezilyalı aktivist Thiago Avila da bir videoda, dört geminin “dronlardan atılan cihazlarla” hedef alındığını ifade etti.





Filodan yapılan açıklamada, saldırıların “psikolojik operasyon” niteliği taşıdığı ve Gazze ablukasını kırma kararlılıklarını zayıflatmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Gazze’nin ve filomuzun yaşadığı bu zorbalığı sonlandırmak için desteklerinize ihtiyacımız var. Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi hayati önemdedir” denildi.





İspanya ve İtalya’dan donanma gemisi desteği

Saldırının ardından filoda vatandaşları olan İtalya ve İspanya, koruma ve “gerekirse kurtarma” amacıyla donanma gemilerini gönderme kararı aldı.





İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 15 ülkenin ortak bildirge açıkladığını hatırlattı ve “vatandaşlarımızı diplomatik olarak koruyacağımızı ilan etmiştik” dedi.





Küresel Sumud Filosu şu anda nerede?

Filoda İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de yer aldığı, 51 gemiden oluşan konvoy, 31 Ağustos Pazar günü İtalya’nın Cenova ve İspanya’nın Barselona limanlarından denize açıldı.





Filoya destek verenler arasında oyuncular Susan Sarandon ve Liam Cunningham’ın yanı sıra Barselona eski belediye başkanı Ada Colau gibi isimler de yer alıyor.





Filonun şu anda Girit açıklarında olduğu belirtiliyor.





Küresel Sumud Filosu organizatörleri girişimi, 44 ülkeden yüzlerce aktivist, insani yardım görevlisi ve sivil toplum liderini bir araya getiren bir koalisyon olarak niteliyor.