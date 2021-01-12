Samanyolu Haber /Gündem / İtalya yeni teşvik paketi hazırlıyor /12 Ocak 2021 17:36

İtalya yeni teşvik paketi hazırlıyor

İtalya 24 milyar euro büyüklüğünde yeni bir teşvik paketi planlıyor

SHABER3.COM

İtalya Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, Kovid-19 salgınının vurduğu ekonominin ve sağlık sisteminin desteklenmesi için 24 milyar euro büyüklüğünde bir teşvik paketi uygulamaya koymayı değerlendirdiklerini söyledi.

Il Corriere della Sera gazetesine konuşan Gualtieri, "GSYH'nın yüzde 1,5'i büyüklüğünde bir paket düşünüyoruz" dedi. Kamuoyu, hükümetin 20 milyar euro büyüklüğünde bir paket hazırlamasını bekliyordu. Gualtieri'nin verdiği bilgiye göre, yeni yardım paketinden 1,5 milyar euro aşı alım ve dağıtımı için kullanılacak. Sağlık sistemine de 3 milyar euro verilecek. İtalya, AB'nin 750 milyar euro büyüklüğündeki Toparlanma Fonu'ndan 200 milyar eurodan fazla yardım alacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İtalya yeni teşvik paketi hazırlıyor Sonraki Haber >>

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:07:51