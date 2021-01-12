İtalya yeni teşvik paketi hazırlıyor

İtalya Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, Kovid-19 salgınının vurduğu ekonominin ve sağlık sisteminin desteklenmesi için 24 milyar euro büyüklüğünde bir teşvik paketi uygulamaya koymayı değerlendirdiklerini söyledi.





Il Corriere della Sera gazetesine konuşan Gualtieri, "GSYH'nın yüzde 1,5'i büyüklüğünde bir paket düşünüyoruz" dedi. Kamuoyu, hükümetin 20 milyar euro büyüklüğünde bir paket hazırlamasını bekliyordu. Gualtieri'nin verdiği bilgiye göre, yeni yardım paketinden 1,5 milyar euro aşı alım ve dağıtımı için kullanılacak. Sağlık sistemine de 3 milyar euro verilecek. İtalya, AB'nin 750 milyar euro büyüklüğündeki Toparlanma Fonu'ndan 200 milyar eurodan fazla yardım alacak.