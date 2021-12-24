İtalya yeni yıl kutlamalarını yasakladı

Günlük vaka sayılarının yeniden rekor seviyelere yükseldiği ülkede Sağlık Bakanı Roberto Speranza, tüm dış mekanlarda da maske kullanmanın zorunlu hale geleceğini söyledi. Bakan ayrıca tüm ulaşım araçları ve sinema tiyatro gibi kapalı alanlarda Ffp2 tipi yüz maskelerinin kullanılması talimatını verdi.





Öte yandan ülke genelinde konserler ve her türlü açık hava etkinliği de alınan kararla 31 Ocak tarihine kadar yasaklandı. Ayrıca yine aynı tarihe kadar ülke genelinde, diskotek ve gece kulüpleri de kapalı olacak.





Omicron vakasının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte İtalya’da günlük vaka sayılarında yüzde 70’den fazla bir artış görüldü. Ülkede son olarak bir günde 44 bin 595 yeni Corona virüsü vakası görüldü.



