İtalya’yı sarsan açıklama

Yüz bin izlenmeyi aşan videoda, İtalyan Franzese hiçbir yetkilinin dün akşamdan beri yardıma gelmediğini belirterek "Ben de ona suni teneffüs yapmıştım. Ne olur bana yardım edin" şeklinde konuştu.





Luca Franzese isimli İtalyan, Napoli’den paylaştığı videoda acilen yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek adres bilgilerini paylaştı.





“KIZ KARDEŞİM ÖLÜ YATIYOR”





Franzese, şu ifadeleri kullandı:





* Lütfen, dün akşamdan beri bekliyorum.





* Kimse gelmiyor.





* Kimse yardım etmiyor.





* Kız kardeşim arkamdaki yatakta ölü yatıyor.





Yardım için çırpınan Luca'nın arkasındaki yatakta da 47 yaşındaki kardeşi Teresa'nın cansız bedeni görülüyor.





“DÜN AKŞAMDAN BERİ YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUM”





Son 24 saatte kız kardeşiyle birlikte evlerinde kendilerini karantinaya aldıklarını belirten Luca Franzese, ağlayarak şunları söyledi:





* Kardeşim sara gibi belirtiler gösterdi.





* Birden ağırlaştı. Corona belirtileri vardı.





* Dün akşam öldü. Büyük ihtimalle de Corona'dan öldü.





* Tüm birimleri aradım, dün akşamdan beri yetkililerden yardım bekliyorum, bir telefon bekliyorum.





* Kimse aramıyor. İşte kardeşim bu yatakta ölü yatıyor.





* Ne yapacağımı bilmiyorum.