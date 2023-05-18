İtalya’yı sel vurdu: 11 kişi öldü, Formula 1 Emilia-Romagna etabı iptal edildi

TR724'ün haberine göre İtalya’nın kuzeyinde bulunan Emilia-Romagna bölgesi sel ile boğuşuyor. Mevsim normallerinin üzerinde bir yağışa maruz kalan bölgede nehirler taştı, 9 kişi hayatını kaybetti. 5 binden fazla kişi de evlerini terk etmek durumunda kaldı.



Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, bazı bölgelerin 36 saat içinde yıllık ortalama yağış miktarının yarısını aldığını, bunun da nehirlerin taşmasına, suların kasabalara doğru akmasına ve binlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kalmasına neden olduğunu söyledi.



Formula 1 yetkilileri şiddetli yağmur ve ölümcül sel felaketinin Imola’daki yarışa devam etmeyi güvensiz hale getirmesinin ardından bu hafta sonu yapılacak Emilia-Romagna Grand Prix’sini iptal ettiklerini duyurdu.